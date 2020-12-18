马克龙确诊后首次通过视频露面

（早报讯）法国总统马克龙确诊冠病后于周四（17日）晚首次露面。法国官方披露了马克龙感染病毒的具体症状。

中新社报道，马克龙当晚通过视频连线出席人道援助政策会议，并发表了十多分钟的讲话。法国外长勒德里昂等与会者在法国外交部的会议主会场聆听马克龙的讲话。

马克龙致辞时偶尔查看文稿，思路仍然清晰，吐字清楚。他全程戴着口罩，没有系领带。他在讲话中没有具体谈及个人情况。法国多家电视台对马克龙的讲话进行了直播。

法国政府发言人阿塔尔说，马克龙出现冠病症状包括咳嗽和严重疲劳。阿塔尔还表示，马克龙目前仍然可以通过视频会议的方式继续参加多项活动。

马克龙最近两周行程安排紧凑，过去三天每天都有多场活动，近日曾与西班牙首相桑切斯、葡萄牙总理科斯塔、比利时首相德克罗、欧洲理事会主席米歇尔等人会面，这些政要现在正在接受隔离。

另据路透社，马克龙在抗疫初期采用了双掌合十鞠躬（Namaste）的问候方式，但近期他在这方面似乎放松了警戒。

周一，经济合作与发展组织（OECD）秘书长古里亚到访法国总统府，路透社的照片显示马克龙把70岁的古里亚拉近自己身边，与对方双手相扣。

当时两人都戴着口罩，但马克龙违反了法国政府订下的第一防疫守则，那就是保持“问候距离”，避免握手、拥抱或亲吻动作。