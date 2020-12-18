研究：冠病致死率比季节性流感高近3倍

（早报讯）冠病大流行明显比季节性流感更致命，根据一项新发布的研究，冠病的致死率比季节性流感高出将近三倍。

法新社报道，发表在《柳叶刀呼吸医学》期刊上的这项研究采用了法国的官方数据，将今年3月至4月的8万9530起冠病住院病例与2018年12月至2019年2月底的4万5819起季节性流感住院病例进行比较。

研究显示，约16.9％的冠病患者在今年3月及4月间去世，当时欧洲正经历毁灭性的第一波疫情，当时医学界对感染这种新病毒的重症患者几乎束手无策。

相较于当时的冠病死亡率，2018年12月至2019年2月底的季节性流感死亡率仅为5.8％。

由第戎大学医院教授昆汀（Catherine Quantin）和法国国家健康与医学研究院INSERM联合开展的这项研究指出，考虑到2018/19年流感季节是法国近五年来的季节性流感致死率最高的一次，冠病与季节性流感在致命性方面的差距显得“更为惊人”。

报告作者也表示，冠病住院人数比季节性流感住院人数多了一倍，部分原因可能是因为一些人曾经感染季节性流感或已接种季节性流感疫苗。

研究人员还发现更多冠病患者（16.3%）进入加护病房，进入加护病房的季节性流感患者为10.8%；而且，冠病患者平均在加护病房待上15天，季节性流感患者为八天。

不过，该研究也发现，因冠病住院的未成年人远少于因季节性流感入院的未成年人，因这两种疾病入院的18岁以下者的比例为1.4％和19.5％。