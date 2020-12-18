今年全球新增1930万起癌症病例 1000万人死

（早报讯）2020年全球新增约1930万起癌症病例、死亡人数约1000万；全球每五个人中就有一人会在一生之中罹患癌症。数据还显示，每8名男性和每11名女性之中，就有一人会因癌症去世。

来自世界卫生组织下属的国际癌症研究机构发布上述最新数据。该数据共涉及全球185个国家和36种不同的癌症种类，而像吸烟、饮食不健康、超重和缺乏身体活动等已知的致癌风险因素，不仅在发展水平高的国家普遍存在，未来20年内，在发展程度较低或中等的国家也会大幅加剧。

最常见的癌症类型也在发生改变。2020年，全球新增癌症病例中，女性乳腺癌（11.7%）超越肺癌（11.4%），成为患者最多癌症。其次是结肠直肠癌（10.0%）、前列腺癌（7.3%）和胃癌（5.6%）。

在致死率方面，2020年，肺癌患者仍是死亡人数最多的病例，占到因癌症去世总人数的18%。其次依次为结肠直肠癌（9.4%）、肝癌（8.3%）、胃癌（7.7%）和女性乳腺癌（6.9%）。

就性别而言，男性癌症患者中肺癌、前列腺癌、结肠直肠癌和肝癌较为普遍且致死率较高。而乳腺癌、结肠直肠癌和肺癌则在女性患者中最为常见，其中乳腺癌分别占到患病数量的四分之一和死亡数量的六分之一。