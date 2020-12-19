日本逾千名大学生因疫情辍学

（早报讯）日本文部科学部的调查发现，今年4月至10月间，日本全国公立与私立大学和短期大学的辍学学生人数为2万5008人，其中确认受冠病疫情影响的有1033人。

共同社报道，日本辍学者总数较去年同期减少了6833人，文科部认为向贫困学生最多发放20万日元（约2572新元）的援助政策等取得了一定的效果。

虽然辍学者在全体学生中占0.84%，但文科部认为，有必要持续注意冠病疫情对大学生的影响，并继续为学生提供援助。

辍学理由中，“经济贫困”最多，占18.0%；“不适应学生生活和学习意愿减弱”占17.3%。如果仅看大一学生，则有4088人辍学，其中378人受疫情影响。

休学大学生共6万3460人，比去年减少了6865人。其中，受疫情影响的有4205人，占全体学生的0.14%。

专门学校学生有1万1072人辍学，其中1148人受到疫情影响。休学人数为5313人。

文科部在11月以后，以所有大学、短期大学和专门学校为对象实施了调查。截至12月2日的大学和短期大学回答率为99.3%，专门学校为79.0%。

文科部敦促因错过申请而没能得到现金补助的学生重新办理手续。另外，面向打工收入减少的学生，日本政府启动了由日本学生支援机构发放的无息贷款型奖学金的再次募集。