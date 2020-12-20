美国国会准备就9000亿美元冠病援助计划进行表决

（早报讯）继美国联邦储备局就流行病贷款权限的争议做出妥协后，美国国会准备就一项9000亿美元（1.19万亿新元）的冠状病毒援助计划进行表决。

路透社报道，参议院民主党领袖舒默周六晚间在美国国会对记者表示：“如果事情继续沿着这条道路发展，没有任何阻碍，我们明天就可以投票了。”

国会领导人计划在1.4万亿美元的支出法案的基础上，为2021年9月之前的政府项目提供资金。冠病病毒救助计划包括向个人直接支付600美元，以及每周300美元的失业补助。

但是，美国国会目前正面临新的政府融资期限。即周日午夜，政府若不采取行动将面临关门的风险。美国总统特朗普周日早上称，双方未能达成协议。特朗普政府在很大程度上把谈判留给了国会领导人。

据报道，宾夕法尼亚州共和党参议员图米曾坚持要求美联储在12月31日之后不得重启针对小企业、州和地方政府的紧急贷款项目。根据今年3月份通过的这项《CARES Act》法案，这些贷款项目将在12月31日到期。

共和党人曾表示，这些项目是政府对私营企业不必要的干预，使美联储政治化。他们指责民主党人试图将这些项目延长到2021年，以后门的方式向本党控制的州和地方政府提供不受限制的资金。

民主党人则指责共和党人试图束缚美联储的手脚，以限制民主党当选总统拜登在1月20日就职后提振低迷经济的选择。

图米发言人凯利表示，参议员与舒默达成的协议“取消了4290多亿美元未使用的《CARES Act》资金；在2020年12月31日前明确终止《CARES Act》的贷款安排；阻止这些设施重新启动；并在没有国会批准的情况下禁止复制。”

但一位民主党高级助手表示，图米已同意“在他的提议中去掉可能阻止美联储主席在未来建立类似工具的宽泛措辞。”

参议院罕见地暂停了周六的会议，共和党领袖麦康奈尔呼吁避免在最后一刻出现分歧，以免推迟为美国人和小企业提供新资金。

在美联储问题上达成妥协的消息传出后，麦康奈尔发言人安德烈斯称：“既然民主党人已同意参议员图米的一种重要措辞，我们可以开始取消计划的其余部分，向家庭、工人和企业提供急需的救济。”