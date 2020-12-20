吉兰丹登嘉楼水灾灾民超过9200人

（早报讯）马来西亚冠病疫情日益严重之际，西马东海岸的登嘉楼与吉兰丹水灾灾情也逐渐恶化。两州灾民人数至星期日晚间达9233人，其中近8000人来自登嘉楼。

登嘉楼天灾管理委员会秘书长仄阿发布星期日下午声明表示，登嘉楼截至星期日中午共有甘马挽、龙运、乌鲁登嘉楼及士兆等四县受到水灾影响，灾民总数为7927人，当局开放47个疏散中心安置灾民。他说，灾情最严重的是甘马挽县，灾民人数共有7126人，龙运则有693名灾民、乌鲁登嘉楼有97名灾民，士兆11名灾民。

吉兰丹的水灾灾民则在周六的863人增至星期日的1306人。这些灾民来包括巴西马县的1008人、瓜拉吉赖县155人、丹那美拉县143人。其中位于马泰边界的巴西马县是灾情最严重的。

马泰边界的哥乐河水位周六晚间不断上涨后，巴西马县的兰斗班让市区星期日依然坐困水城。吉兰丹目前有三条联邦公路和七条州级公路全面关闭或局部关闭，这些路段都在兰斗班让周围。

根据水利灌溉局网页，目前超过危险水位的三条河流都在吉兰丹。这包括兰斗班让哥乐河的危险水位是九米，但其水位在星期日晚间仍达10.37公尺。瓜拉吉赖的勒比河的危险水位是35米，星期日晚间水位35.97米。瓜拉吉赖的甘榜马力乌来河的危险水位26.9米，星期日晚间水位26.98。