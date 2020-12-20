报告：气候变化将使逾6200万人接下30年被迫离开家园

（早报讯）一份研究报告显示，到2050年，气候变化引发的例如海平面上升、干旱、作物减产等后果将可能导致南亚超过6200万人不得不离开家园，其中印度的“气候移民”将超4500万人。

新华社报道，这份由国际行动援助组织、南亚气候行动网络等机构日前联合发布名为《气候不作为的代价：移居和被迫迁徙》的报告评估了五个南亚国家（孟加拉国、印度、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡）因气候变化导致的人口迁徙情况。

研究人员根据相关模型测算得出，即使国际社会采取行动，实现现阶段的减排承诺和目标，到2030年南亚仍将有3740万“气候移民”，到2050年这一数据将达6290万。

报告指出，如果国际社会采取更严格的减排措施，全球气温升幅控制在《巴黎协定》规定的目标范围内，到2030年和2050年南亚的“气候移民”将分别达到2250万和3440万人。2015年12月通过的《巴黎协定》提出，各方将加强应对气候变化威胁，把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

国际行动援助组织全球气候变化负责人哈吉特·辛格表示，南亚正面临气候变化影响，如尼泊尔冰川融化、印度和孟加拉国附近海平面上升等，这迫使越来越多人不得不逃离家园，寻找新的生计。

报告呼吁发达国家在减少温室气体排放方面发挥领导作用，支持发展中国家适应气候变化并从气候灾害中恢复。