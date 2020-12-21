多国暂停英航班运输服务 欧盟将协调一致行动

（早报讯）英国出现传染性更强且“失控”的新变种冠病病毒后，欧盟多个国家相继宣布对英国关闭边境。欧盟领导人将在周一（21日）早上举行会议，以商定协调一致的应对行动。

英国广播公司（BBC）报道，爱尔兰、德国、法国、意大利、荷兰和比利时等都对英国颁布了暂时禁止入境的措施。

荷兰宣布，从12月20日清晨6时起至1月1日，禁止所有英国客机入境；比利时从20日午夜起暂停所有来自英国的航班和列车服务；爱尔兰也在同日午夜起，禁止英国航班入境至少48小时；意大利外交部长迪马约则在面簿表示，该国政府将暂停所有源自英国的航班服务，但货运渡轮可以继续运行。

另外，德国运输部宣布，从20日午夜起，禁止源自英国的客机在德国境内降落，唯货运服务不受影响。法国则从当天午夜起，暂停与英国的所有交通链接包括货运卡车服务48小时；英国内阁将在周一开会，以评估法国这项措施对其贸易的冲击。

保加利亚也暂停了源自英国的航班服务，直至1月31日。另据奥地利媒体，该国也计划禁止英国航班入境。

因英格兰东南部地区出现新变种冠病病毒，英国首相约翰逊12月19日宣布加强伦敦和英格兰东南地区的防疫措施，当地疫情提升至新的第四级防疫警报级别，早前因圣诞节而公布的五天放宽安全措施计划也取消，逾1600万人再次受居家令限制。英国首席卫生官员强调，没有证据表明新变种冠病病毒更具致命性或会对冠病疫苗产生不同反应。