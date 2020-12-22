世卫：冠病变种乃正常进化无须大感恐慌

（早报讯）世界卫生组织（WHO）敦促各国不要对英国出现具有高度传染性的新变种冠病病毒大感恐慌，指这是大流行病的正常演变过程。

路透社报道，世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞安对英国这一新毒株的发现给予积极评价，指这证明用以追踪冠病病毒的新工具正在发挥作用。

瑞安在线上记者会上说：“我们必须找到一个平衡。透明度非常重要，向公众说明事实非常重要，但我们也必须让公众明白病毒进化是一个正常过程。”

瑞安说：“能够如此紧密、小心、实时科学性地追踪病毒，对全球公共卫生来说是一项积极性的发展，能够做到这点的国家应该获得表扬。”

他指出，许多国家在评估风险的同时，实施旅行禁令是为了防范万一，“这是一个慎重考量，但知道病毒本来就会出现变种也是同样重要的。”

与会的其他世卫官员表示，根据英国的数据，虽然新变种冠病病毒更容易传播，但与现有的其他冠病毒株相比，没有证据表明新变种冠病病毒会进一步加剧患者病情或更具致命性。

世卫官员说，迄今为止，冠病的病毒变异要比流行性感冒慢得多，而英国的新变种冠病病毒仍比其他传染病如腮腺炎的传染性低得多。他们表示，已研发的冠病疫苗应该能够应对新变种冠病病毒，但他们仍在继续调查以确保万无一失。