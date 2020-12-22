泰国无证件劳工在韩死亡人数持续上升

（早报讯）汤森路透基金会披露，到韩国谋生的大量无证件泰国劳工当中，客死异乡人数持续增加，联合国呼吁当局就此启动调查。

泰国驻首尔大使馆通过信息自由法（FOI）取得的数据显示，自2015年以来，至少522名泰国人在韩国去世，其中84％是无证件者。每10名死者中有四人的死因不明，其他死因包括疾病、意外或自杀。

今年面对冠病大流行，加上工作条件欠理想，泰国大使馆的最新统计显示，今年在韩国去世的泰国公民创下历史新高，截至12月中旬已有122人死去。

由泰国外交部通过FOI取得的另一份数据则显示，2015年至2018年间，在韩国去世的泰国劳工共有283人，这数字比在韩国工作的其他国家公民来得多。2019年和2020年没有相关统计数据。

联合国属下国际劳工组织（ILO）专员巴鲁亚（Nilim Baruah）说，泰国劳工的死亡人数引发关注，必须予以重视并展开调查。

巴鲁亚说：“无证移民工得到的保护最少，他们的健康和安全令人担忧。”

韩国的劳工部、司法部和外交部都拒绝对有关数据发表评论，韩国驻曼谷大使馆也未回应置评请求。

据泰国外交部统计，至少46万名泰国人在境外国家合法或非法工作，而韩国是他们的首选目的地，约18万5000名泰国劳工在韩国工作。泰国人可在韩国赚取的收入远高于他们的家乡泰国。