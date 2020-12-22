印尼今年已逮捕228名恐怖犯罪嫌疑人

（早报讯）据中通社引述印尼官方安塔拉通讯社周二（12月22日）报道称，该国警方2020年共逮捕了228名恐怖犯罪嫌疑人。

据印尼国家警察总署署长伊达姆通报，该国警察总部88反恐部队在2020年成功预防了印尼的恐怖主义行动，并逮捕了228名恐怖犯罪嫌疑人。其中有23名涉及公众关注案件的嫌疑人是在11月至12月期间被捕的，包括恐怖组织“伊斯兰团”成员拉万加（Upik Lawanga）和祖尔卡纳恩（Zulkarnain）。

已被通缉14年的拉万加被认定参与了2004年至2006年间发生在印尼南苏拉威西省波索（Poso）中央市场和体育中心的多起爆炸案和其他一些恐怖行动。

已被通辑18年多的祖尔卡纳恩则被认定为2002年巴厘岛系列恐怖爆炸案的重要嫌疑犯。报道指彼时担任“伊斯兰团”军事指挥官的祖尔卡纳恩是组装高爆炸弹和枪支及其他军事技能的专家。他还涉嫌参与导致12人死亡的2003年雅加达万豪酒店自杀式爆炸案。

2002年10月，印尼旅游胜地巴厘岛发生系列恐怖爆炸案件造成200多人死亡、330多人受伤，死伤者多为外国游客。印尼警方将祖尔卡纳恩列为该恐怖爆炸案件的重要嫌疑犯进行通缉。

本月10日，祖尔卡纳恩在逃亡18年多后在印尼苏门答腊岛被捕。