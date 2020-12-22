俄扩大禁入俄境的欧盟成员国公民名单

（早报讯）就欧盟因俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼中毒对俄制裁一事，俄罗斯外交部周二（12月22日）表示，俄决定扩大禁止进入俄罗斯的欧盟成员国公民名单。

据中通社报道，俄外交部在其网站上发表声明称，欧盟以纳瓦尔尼一事为借口对俄公民实施的限制措施是非法的，俄方无法接受。俄方基于对等原则，决定扩大禁止进入俄罗斯的欧盟成员国公民名单。那些在欧盟内部逐步升级对俄制裁的人士被列入了名单。

声明说，相关措施已通报德国、法国、瑞典以及欧盟等方面。

纳瓦尔尼是俄知名反对派人士。8月20日他在乘机前往莫斯科的途中突然陷入昏迷，随后飞机紧急迫降在鄂木斯克。鄂木斯克当地医生称，未在纳瓦尔尼体内发现毒药痕迹。此后纳瓦利内被专机接到德国柏林一家医院接受治疗。此后，德国、法国、瑞典等国实验室证实纳瓦尔尼遭受了“诺维乔克”类神经毒剂袭击。

此后，因纳瓦尔尼一事，欧盟对多位俄罗斯公民实施了制裁，其中涉及俄联邦安全局、国防部、总统办公厅等高级官员。

12月21日，纳瓦尔尼与一名受西方媒体委托调查其中毒一事的调查员通话并公布了通话录音。其中该调查员提到了更多纳瓦尔尼中毒的细节。

22日俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，纳瓦尔尼表现出了被迫害妄想症，其所作所为是一种抹黑的尝试，不会成功。