日检方拟不就“赏樱会”问题起诉前首相安倍晋三

（早报讯）据共同社周二（12月22日）报道，关于日本前首相安倍晋三的后援会为“赏樱会”前夜主办的晚餐会填补费用的问题，知情人士透露，东京地方检察厅特搜部鉴于向安倍本人询问的结果，已经朝着在近期作出不起诉处分的方向，与上级检察厅展开了协调。后援会的政治资金收支报告未记载晚餐会收支，预计特搜部将以涉嫌违反《政治资金规正法》（不记载）的罪名，简易起诉担任后援会代表的公设第一秘书，在年内结束调查工作。

相关人士透露称，安倍19至21日前往了家乡山口县，21日下午抵达东京羽田机场。此后到返回东京富谷私宅的约5个半小时期间，他有可能接受了询问。据悉，特搜部询问了负担费用的原委及与国会答辩的不一致等，安倍否认参与了违规。安倍已表态在调查工作结束后，会在国会接受质询。

晚餐会从2013至2019年每年一次，在东京都内的两家酒店举行。截至2019年的5年内，向酒店方面支付的总额合计约2300万日元（约29万6700新元）。关于与参加者缴纳会费之间的900多万日元差额，有意见认为安倍担任代表的资金管理团体“晋和会”做了填补，但主办晚餐会的“安倍晋三后援会”和晋和会的政治资金收支报告上没有记载。

公设第一秘书在特搜部的询问中，承认了没有记载。据称，该人到2016年底还兼任后援会的会计负责人，此后作为代表承担了会计处理的实际工作。

未记载金额在截至2019年的5年内有可能达到4000万日元规模，山口县选举管理委员会基于《政治资金规正法》规定的保存期间，废弃了2015年的资料，特搜部也在探讨把2016至2019年部分作为立案对象。

另一方面，今年5月以后由律师等提交的检举书写明，填补费用还与禁止对选民有捐赠行为的《公职选举法》相抵触。不过，预计特搜部将以安倍方面和参加者方面都没有“这是捐赠”的认识为由，放弃适用该法。