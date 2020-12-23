英国专家：变种病毒已蔓延至全国各地 呼吁全国封锁

（早报讯）英国政府首席科学顾问瓦兰斯表示，冠病病毒变种毒株已蔓延到英国各地，英国需做好进一步封锁限制措施的准备。

瓦兰斯警告，变种冠病病毒可能已经从伦敦和英格兰东南部地区蔓延到英国各地，目前的防疫措施已被证明未能有效控制新的疫情，因此有必要采取更严厉的限制措施，将目前伦敦等地实施的第四等级疫情封锁措施延期，并扩展到更多地区。

消息指，英国大部分地区都发现了这种变种毒株，主要病例集中在伦敦、英格兰东南部。然而，在北爱尔兰可能已经出现了这种变种的新病毒。北爱尔兰首席部长福斯特表示，目前正在对四个病例进行检测，以确定它们是否为新的高传染性变种冠病病毒。

瓦兰斯告诫，除非政府在几天内再次实施全国性封锁，否则“人为灾难”可能会导致数千人丧生。

政府科学家表示，英国可能需要大幅延长四级限制措施，这意味著英国将在新年期间实行严格疫情封锁。英国政府应急事件科学咨询委员会成员韦斯在疫情简报会上则表示，哪怕是现在严厉的分级系统限制措施，也不太可能有效遏制变异毒株的传播。

在爆出变种病毒的同时，英国近日的单日确诊数也屡创新高，继周一单日新增3万5928起确诊病例后，周二英国再新增3万6804起，死亡人数更新增691人，数字是前一天的三倍。截至23日，英国的累计确诊病例已超过211万起，累计死亡病例近7万起。