英公卫当局忧医疗濒临崩溃 吁约翰逊延长脱欧过渡期

（早报讯）在当前英国2019冠状病毒病疫情肆虐，加上又出现更具传播力的变种病毒下，英国公共卫生服务当局周三敦促首相约翰逊延长脱欧过渡期一个月，称否则在无协议脱离欧盟单一市场的情况下，已疲于应付冠病疫情的医疗系统恐濒临崩溃的“边缘”。

英国卫生当局正苦于遏止急遽飙升的确诊冠病病例，英国国家医疗服务体系（NHS）的领导人说，将过渡期延长一个月，能使医院远离“眼前的危险地带”。他们警告约翰逊，“在这传统上为一年当中最繁忙时刻，NHS正在与历来最巨大挑战搏斗”，而无协议脱欧带来的“破坏性变化”的威胁恐使情况雪上加霜。

英国国家医疗服务体系联盟在信中说：“在英国脱欧谈判桌上，NHS可能不会成为焦点，但是无协议（脱欧）的破坏性冲击，可能把NHS的运作能力推向濒临崩溃的边缘。”

英国于今年1月31日正式与欧盟分手，而受欧盟法规约束的过渡期将于12月31日结束。

欧盟此前拒绝了英国献议的最新关于渔业权的建议，但一些欧盟外交官周二表示，欧盟仍随时准备在今年底过渡期结束后，在明年与英国达成脱欧后的贸易协议。根据欧盟外交使节的一次会议上的消息指出，欧盟谈判代表巴尼耶说，他不能保证双方会达成一项协议，但欧盟的“门将会保持开着”。