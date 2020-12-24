特朗普特赦近30人 离任前或将公布更多名单

（早报讯）美国当地时间23日晚，总统特朗普宣布一批特赦、减刑的名单，共29人，其中包括其前竞选经理马纳福特（Paul Manafort）、前政治顾问罗杰·斯通（Roger Stone）以及女婿库什纳的父亲查尔斯·库什纳（Charles Kushner）。

据中新社报道，这是特朗普离任前第三波大规模赦免。

其中，马纳福特和斯通都在特别检察官穆勒（Robert Mueller）的调查中被定罪。马纳福特目前在家服刑，斯通的刑期则已在2020年早些时候，被特朗普特赦减免。

现年66岁的库什纳在2004年承认了16项逃税指控，还包括报复一名联邦证人和向联邦选举委员会撒谎。他在监狱服刑两年，2006年获释。

特朗普近日已分别赦免了前国安顾问弗林（Michael Flynn）、竞选团队成员乔治·帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）等人。

《纽约时报》称，特朗普大胆地运用自己的权力，将其凌驾于法院、陪审团和检察官之上，为盟友运用自己的所谓正义的标准。

哈佛法学院教授杰克·戈德史密斯（Jack Goldsmith）的一份表格显示，特朗普23日之前给予的65次赦免和减刑中，有60次给与其有私人关系或帮助他实现政治目标的人。

特朗普的一名顾问匿名告诉《华盛顿邮报》，特朗普还讨论了赦免他的前顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）和私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）的问题，并将在离任前再发布数十份赦免令。