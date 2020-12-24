巫统最高理事要求国阵不惜与慕尤丁玉石俱焚

（早报讯）巫统最高理事莫哈末卜艾要求国阵国会议员撤回对首相慕尤丁的支持，甚至不惜玉石俱焚。他指国盟政府至今尚未兑现让公积金会员提领存款应急，也并未兑现自动暂缓贷款计划等承诺。这是“2021年度财政预算案”在国会顺利三读通过后，巫统首次有人对慕尤丁发难。

莫哈末卜艾今天在面簿表示，国盟政府至今仍未兑现上述承诺而导致人民受苦。他认为，国阵议员停止支持慕尤丁并没错，因为这都是为了人民的利益。“没错，（反对慕尤丁的）国会议员将遭追究责任，因为只有他们可以投票。一名国会议员的‘价值’相当珍贵，如果他们秉持‘政治勇气’而敢作敢为，他们的价值将更珍贵。”

他认为，国阵议员下一步可以做的，就是撤回对慕尤丁的支持。“撤回对慕尤丁出任首相的支持而已。可能看起来像神风特攻队，但为了人民，这又算什么？”他说：“也许并非所有国阵后座议员理事会的议员都愿意（撤回对慕尤丁的支持）。但若有五人撤回支持，就谢天谢地了，三位也行。大家凭良心决定吧。”

马国国会下议院原有222席，但国盟与希盟各有一名议员去世后，两席悬空，因此剩下220席。下议院上周二三读表决“2021年度财政预算案”时，国盟政府仅获得111名国会议员支持，反对党则有108票。巫统元老及话望生区国会议员东姑拉沙里当时并未投票。