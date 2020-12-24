特朗普政府员工两周后准备离开白宫

（早报讯）美国媒体报道称，尽管美国总统特朗普其竞选团队仍在努力推翻关键州的选举结果，总统行政办公室的一封电子邮件透露，特朗普政府将在两周后开始撤离白宫。

美国哥伦比亚广播公司报道，白宫工作人员星期二（22日）晚上收到了总统行政办公室发来的一封电子邮件，指示他们将从明年1月4日起开始清理自己的办公桌，打包办公用品。

邮件中列出了需要完成的事项，比如“清理冰箱和微波炉”、“将总统礼物返至1号房间”和“把私人物品带回家”等。

该邮件指，“员工们将在未来几天收到一份更详细的清单。作为第一步，请清点你的办公室，并明白你对以下事项负有责任。”邮件后文中继续列举了需要完成的任务。

报道称，一些共和党议员仍计划在1月6日国会清点选举人票时对结果表示反对，不过这一尝试并不被看好。任何反对意见必须以书面形式提交，并至少获得一名众议院议员和一名参议员的支持。

目前参议院多数党领袖麦康奈尔及其他共和党参议院领袖已敦促他们的同僚不要支持众议院共和党议员的反对意见。即使共和党参议员和众议院议员一起试图推翻关键州的选举结果，也需要国会参众两院的多数席位支持才能成功，但众议院由民主党控制。

根据统计，自特朗普团队及其支持者开始就大选结果发起法律挑战以来，已有至少86名法官驳回了有关诉讼。