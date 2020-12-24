英国欧盟料平安夜宣布具历史意义脱欧后贸易协定

（早报讯）英国和欧盟谈判代表经过通宵谈判后就渔业权妥协方案进行最后的收尾工作。英国和欧盟料将在平安夜晚宣布一项具有历史意义的脱欧后贸易协定。

距离英国脱欧最后期限只有几天之际，英国和欧盟接近达成一项脱欧后贸易协议。协议的落实将结束已持续四年多的围绕英国和欧盟间未来关系的不确定性。该协议涉及一些重要条款，关系到英国和欧盟之间约9000亿美元的贸易往来，以及双方在执法和反恐等问题上的合作深度，还有其他一些事宜。

彭博社报道，双方在周三（23日）已经达成协议框架，目前预计公告将在周四上午宣布。当地时间07:30，首席谈判代表们还在欧盟委员会布鲁塞尔总部就最终协定的确切措辞讨价还价。知情人士称，预计这些讨论不会导致协议泡汤。

一位欧盟官员表示：“我们目前正处于收尾阶段。”另一位外交官称，协议非常接近达成。

据报道，英国首相约翰逊与欧盟委员会主席冯德莱恩沟通后，计划举行新闻发布会。英国官员此前表示，约翰逊会在当地时间星期四上午10点露面，但随着谈判进展，形势可能变化。

一位欧盟外交官表示，英国在刚刚过去的几个小时在阻碍协议的渔业问题上做出了让步。两位知情人士称 ，约翰逊已经接受欧盟五年半时间内在英国水域捕捞鱼获价值应减少25%的方案。英国最初的要求是，欧盟在三年时间内的捕捞鱼获价值减少80%，但近几天英国提出的方案是减少30%。