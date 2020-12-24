消息：脱欧后贸易协议仍难产 双方就捕鱼权继续讨价还价

（早报讯）英国消息人士周四表示，英国与欧盟就脱欧后贸易协议的谈判仍可能要“花几个小时”才会完成。据悉，双方仍在就欧盟在英国水域捕鱼权进行商讨。

路透社报道，一位欧盟官员星期四（24日）同意双方达成协议可能需要几个小时。他说，双方仍在就欧盟在英国水域的捕鱼权进行讨价还价。

彭博社报道，官员们表示，虽然双方在周三（23日）已商定了脱欧后贸易协议的大纲条款，包括广泛的捕捞配额。但是，谈判人员在最后一刻就欧盟船只能够在英国水域捕捞的每种物种的确切数量上出现分歧。目前尚不清楚讨论需要多长时间才能得出结论。

据报道，英国和欧盟周三声称即将敲定一项长期以来一直未能达成的贸易协议，这让人们对双方在2021年1月1日期限前达成协议燃起了希望。英国官员此前表示，英国首相约翰逊会在当地时间星期四上午10点露面，但随着谈判进展，形势可能出现变数。

欧盟执委会一位消息人士称，尽管已进入“最后阶段”，但磋商仍在进行中。一名欧盟官员警告称，不能排除1月1日出现“无协议”英退的风险，他称，“两种结果都有可能。”一位英国政府消息人士也持谨慎态度，称：“磋商正在进行中。”

英国2020年1月31日正式脱欧，随后进入为期11个月的过渡期。双方3月启动以贸易协议为核心的未来关系谈判，期待在过渡期内达成协议。若未达成协议，双方贸易自2021年起将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税。