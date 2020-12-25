韩国政府拟后天决定是否启动最高级防疫响应

（早报讯）韩国总理丁世均本周日（12月27日）将召开会议决定是否将防疫响应级别上调到最高的第3级别。

韩联社报道，韩国中央应急处置本部防疫总括组组长尹泰皓今日（25日）在记者会上表示，首都圈的2.5级、其他地区的2级防疫响应将于下周一（28日）到期，本周日（27日）将讨论是否启动3级响应，讨论结果另行通知。

若启动3级响应意味着封锁措施将使近120万店家暂停营业，此外也只允许必要行业的员工出门上班。

中央应急处置本部战略企划组组长孙映莱就启动3级响应的条件表示，最重要的标准是病毒扩散势头，目前病例增速并不快，但增势也没得到抑制，因此岁末年初特别防疫期的动向尤为重要。

政府认为周四（12月24日）冠病确诊病例骤增至1241起，可能是首尔市东部一所监狱集体感染的特殊情况造成的短期现象。尹泰皓指出，东部监狱第二次检测周四新增确诊288起病例，是病例骤增的主因，其余社区感染病例都没有明显超出近期趋势。

他表示，若韩国民众能在岁末年初特别防疫期避免出行聚集，严格遵守防疫规定，疫情扩散势头有望在明年初得到扭转。

据韩国疾病管理厅最新数据，当地累计冠病确诊病例超过5万4700起，死亡病例共有773起。