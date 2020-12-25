英国达成脱欧后贸易协议

（早报讯）英国与欧盟达成历史性的贸易协议，为两者开启一段崭新关系奠定了基础。

彭博社报道，双方谈判代表在圣诞节前夕敲定了长达500页的贸易协议，一周后英国将退出欧盟单一市场和关税同盟，这份协议将使英国完成脱欧。

这使英国公投四年多来充满波折的脱欧旅程走向了终点。但是，英国企业仍面临风险，英国政府也面临着证明脱欧虽然痛苦但却值得的长期挑战。

英国首相约翰逊在周四（12月24日）记者会上表示，协议“解决了困扰我们的政治数十年的问题。”当被问到不得不做的让步时，他回答说：“我们被告知不能享有自己的蛋糕。我不会说这是‘最美味’的协议，但我认为这是这个国家目前所需要的协议。”

英国议会将于本月30日对这份协议进行表决。反对党工党承诺将予以支持，意味着实际上成功立法已无悬念。欧洲大使会议将于今天（25日）召开，预计他们将临时批准该协议，然后等待欧洲议会在晚些时候做正式批准。

这份协议将大大改变英国与欧盟之间的商贸框架，英国议会也将不再受制于欧盟的诸多规定。12月31日之后，英国与欧盟将进行零关税、无配额的商品贸易，但这不适用于服务业或金融服务业。服务业约占英国经济的80%。

尽管英国长期经济势头势将受到影响，但这项协议部分缓冲了英国离开欧盟的直接经济成本。彭博经济研究预计，达不成协议的情况会使英国国内生产总值（GDP）在2021年减少1.5%。但预计在未来十年，英国每年GDP增速仍将比留在欧盟的情况下低0.5个百分点。

对欧盟而言，达成协议意味着与至关重要的外交和经贸邻国免于交恶，也为日后进一步合作奠定了基础。

与其它类似的贸易协议不同，这份协议将为航空、商业补贴、劳工权利和环境以及执法方面的通用标准建立框架。

这份协议涉及范围广泛，导致磋商变得格外复杂：欧盟要求英国在商业补贴规则上与欧盟看齐，英国拒绝，而法国要求继续获得英国水域捕鱼的许可。