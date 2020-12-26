加拿大波音737 MAX 8试飞出现故障被迫返航

（早报讯）加拿大航空公司周五（25日）证实，该公司一架波音737 MAX 8客机日前从美国亚利桑那州飞往加拿大蒙特利尔市的途中，因发动机出现故障被迫返航后紧急降落。

新华社报道，加拿大航空发表电邮声明说，这架飞机本月22日在从亚利桑那州图森市一处飞机停放和存储设施起飞后不久，飞行员就收到左侧发动机液压低的警告提示。飞行员因此决定“关闭一个发动机”，并“转向图森，正常降落”。

声明指出，现代化的飞机设计使其有能力以单发动机飞行，飞行员也接受过此类训练。

有报道说，此次发生故障的这架波音客机自今年2月份开始停放在马拉纳镇附近设施。该飞机当时正在执行测试飞行，机上只有三名机组人员。加拿大航空公司目前共有15架波音737 MAX客机，尚不清楚此事故会否对737 MAX客机复飞计划造成冲击。加拿大运输安全委员会表示将对此进行调查。

波音737 MAX客机在2018年10月和2019年3月曾发生两起重大空难，造成总计346人丧生。随后，全球多个国家和地区停飞或禁飞737 MAX系列客机。由于马拉纳镇位于亚利桑那州干燥的沙漠地带，有利于飞机保养维护，部分737 MAX客机在停飞后，被停放在马拉纳镇附近的飞机存储设施。

在因上述空难停飞20个月后，美国联邦航空局11月刚解除对波音737 MAX客机的停飞令。