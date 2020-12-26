东京增949起确诊病例 再破单日新高纪录

（早报讯）路透社报道，东京单日冠病确诊病例破单日新高纪录，周六（26日）通报949起新确诊病例，重症病例则没有增加，仍为81起。

日本近期确诊病例增速明显升高，截至周五，单日新增确诊病例数连续三天处在高位，单日新增死亡病例数也破纪录。

数据显示，东京都周五新增确诊884起，累计确诊5万4902起；神奈川县新增确诊466起；埼玉县、大阪府、爱知县、兵库县、千叶县都超过200起。埼玉县、京都府、广岛县、熊本县等多地单日新增破纪录，首都圈和大阪等关西都市圈疫情较为严重。

日本首相菅义伟当天晚上呼吁国民在年末年初尽可能减少聚会，但他仍表示目前不必宣布紧急状态。

另外，日本机场检疫周五首次发现在英国出现的B.1.1.7冠病变种毒株。

新华社报道，日本厚生劳动部长田村宪久周五宣布，首次在入境检测中发现B.1.1.7冠病变种毒株。他说，12月中下旬五名从英国陆续抵达日本的人员入境时冠病检测结果呈阳性，后被隔离。其中四人无症状，一人有倦怠感。日本国立感染症研究所通过基因分析后确定，他们感染的冠病病毒属于B.1.1.7冠病变种毒株。

该研究所所长胁田隆字说，入境检疫发现了B.1.1.7冠病变种毒株，并不意味着这种变异病毒已“真的”侵入日本并在日本流行。但如果其扩散将使国内现在的疫情更加严重，现阶段采取对策防范非常重要。

日本政府已于12月24日暂停来自英国的旅客入境，日本公民出外。