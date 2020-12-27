101岁老妇成为首个接种冠病疫苗的德国人

（早报讯）德国联邦政府星期六（12月26日）表示，该国获得的首批冠病疫苗当天已分发至各个联邦州，居住在德国东部一养老院内的101岁妇女克沃伊扎拉，成为德国境内首个完成接种的人。

本月21日，欧盟委员会批准了由美国制药商辉瑞（Pfizer）与德国合作伙伴BioNTech联合研发的冠病疫苗。27日起，欧盟国家将统一启动大规模疫苗接种工作。

德国联邦政府表示，首批接种冠病疫苗的人群包括年满80岁的长者、护理人员和身处高风险一线的医护人员。

法新社报道，德国东部萨克森-安哈尔特州（Saxony-Anhalt）一间养老院内的40名住户和10名职员率先在26日接种了冠病疫苗，成为德国首批接种疫苗的人。101岁老妇克沃伊扎拉，成为他们当中首位接种疫苗的人。

中新社报道，目前，德国公布的接种流程仍较为繁琐。以柏林为例，收到官方“接种邀请”的人士需登录网站预约接种时间，再自行前往接种中心。为解决老年人接种不便、交叉感染风险高的问题，柏林配备了60台流动接种车，将前往柏林各养老院，为该市约2万9000名年长住户提供上门接种服务。

德国卫生部长施潘表示，即将开启的冠病疫苗接种是德国有史以来最大规模的疫苗接种行动，德国已为此做好了准备。

他同时提醒，开启接种并不等于已经战胜病毒：“我们需要有很大的耐心，直到最终战胜这场大流行。”

他说，官方的目标是到2021年年中“让所有想获得接种的人都有机会接种”。

根据德国“时代在线”的数据，截至当地时间26日23时，德国累计确诊病例达164万6623起，死亡病例有3万零324起，治愈人数为122万3628人。