特朗普拒签援助法案 数百万人或领不到失业救济金

（早报讯）数百万名美国人的失业救济金将于星期六（12月26日）到期，但因为美国总统特朗普拒绝签署一项2.3万亿美元（约3.04万亿新元）的疫情援助和政府支出法案，他们正面临失去额外失业救济金的困境。

经过多月的争论，共和党与民主党人上周末在白宫支持下，就支出法案和附属的纾困法案达成协议。该法案牵涉规模达8920亿（约1.18万亿新元）美元的纾困措施，包括延长26日到期的特别失业救济金计划，以及另外1.4万亿美元（约1.86万亿新元）的日常政府开支。

在21日晚间国会表决前，特朗普没有异议。后来，他却抱怨法案拨出太多经费在特殊利益、文化计划和外国援助上，22日还要求国会再把为民众提供的600美元（约797新元）纾困支票金额提高到2000美元（约2656新元）。

路透社引述美国劳工部的数据报道，如果特朗普拒绝签署法案，大约1400万人可能会失去这些额外福利。除非国会能在周二（29日）之前通过一项临时政府拨款法案，否则政府部门将于周二开始关闭。

美国候任总统拜登26日发表声明，促特朗普立即签署法案，如果特朗普不签署法案，将会带来“毁灭性的后果”。

拜登说：“这项法案至关重要，现在就需要签署成为法律。”