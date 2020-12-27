福奇：美国要获得冠病群体免疫力 需要90%人群接种疫苗

（早报讯）美国顶级传染病专家、国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示，要获得冠病的群体免疫力，可能须多达90%的美国人进行疫苗接种，或通过感染病毒获得免疫力。

据报道，福奇早先认为须60%至70%人口获得免疫力后才能达致群体免疫。但是，他在本周接受《纽约时报》采访时表示，自己一直在根据新证据提高这一估计，并感觉到美国人更愿意信任这一数据。

福奇表示，民调显示，只有大约一半的美国人会接种疫苗。他称，群体免疫须70%到75%的人士获得免疫，但现在的民调显示有60%的美国人愿意接种疫苗。因此，他将免疫人士的比例提高至80%到85%。

福奇说，尽管几乎无人提及，但他认为，遏制冠病病毒可能须要接近90%的人士获得免疫力，这几乎与遏制麻疹暴发所需的免疫力差不多。同时，福奇也表示，因为仍有许多美国人反对接种疫苗，这可能会使达到90%的阈值变得困难。

一份民调显示，大多数接受访问的美国人在立即接种疫苗和接种前等待一段时间之间存在分歧。当被问及他们为何会推迟甚至不接种疫苗时，在绝大多数犹豫不决的人中，有62%的人士表示他们担心这种疫苗不安全。

近期报道显示，辉瑞疫苗的严重过敏反应消息披露后，民众对美国政府订购的冠病疫苗安全性担忧有所增加。但是，即使如此，卫生专业人员仍支持继续推出疫苗，并强调这种不良反应很少见且很容易被治愈。