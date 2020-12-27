日本明起暂停批准外国人入境 新加坡等疫情较好国家例外

（早报讯）为遏制变种冠病病毒在本土扩散，日本将从12月28日起暂停批准外国人入境。入境新政策不包含中国大陆以及韩国、越南、新加坡等疫情控制较好的国家和地区。

共同社报道，随着日本冠病感染增加人数创新高，并确认发现感染冠病病毒变种的首批病例，日本政府宣布将禁止大部分非日本公民入境，新规定将实施至1月末。

日本政府周六发布声明称，最新限制措施将于12月28日起生效。

据报道，日本公民、常住外国人和部分国家与地区的商务人员入境不受这一政策影响，而拥有中长期“在留资格”（临时居住资格）的外国人仍然可以入境。

除英国和南非最近14天内申请入境日本的人外，其他国家和地区已获得日本签证的人也仍可以入境。不过，在12月28日起至2021年1月底这段时间里，他们入境后都需要隔离14天。

日本政府最新发布的入境新政策不包含中国大陆以及韩国、越南、新加坡等疫情控制较好的国家和地区。

除短期商务签证外，中国大陆访日人员还可以通过学生签证入境日本。不过持短期商务以外签证的入境人员需要在抵达后自主隔离14天。抵达日本后不能乘公共交通工具。入境前无需提交核酸检测证明。

截至星期天（27日），日本的累计冠病确诊达21万8467起，死亡3062起。