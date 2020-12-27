马国新增1196确诊 雪隆占594

（早报讯）马来西亚今日（27日）新增1196起冠病确诊病例，雪隆区占594。这显示马国病例有所下降。

星洲网报道，卫生总监诺希山发文告说：“今日的确诊病例中有1191起为本土感染病例，5起为境外输入病例。”

他指出，今日新增1起死亡病例，累计死亡病例达452起（占0.43%）。死者来自沙巴，71岁，男性公民。目前有997人康复出院，全国累计痊愈人数达8万4411人（占80.3%）。

他说，马国仍有2万零233起活跃病例。共有111人在加护病房（ICU），50人需要呼吸辅助器。全国累计病例10万5096起。

他说，雪兰莪今日新增392起病例，是单日新增病例最多的州属，占全国新增病例32.8%。在392宗病例中，237起病例（60.5%）是来自感染群和密切接触者的筛查。

他说，吉隆坡增加202起病例，接着是柔佛194起，其他州属和联邦直辖区则分别是沙巴（186）、森美兰（39）、槟城（37）、吉兰丹（31）、霹雳（30）、吉打（27）、马六甲（23）、纳闽（12）、彭亨（9）、布城（6）、登嘉楼（5）和砂拉越（3）。玻璃市是唯一没有新增病例的州属。

他说，今日只新增1个感染群，即沙巴Jalan Sedco感染群，至今有14起确诊病例。此感染群涉及沙巴斗湖和卡拉巴拉肯（Kalabakan）的一个工作地点。