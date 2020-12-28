专家：雪隆疫情短期料难缓解

（早报讯）马来西亚卫生专家认为，雪兰莪州的冠病感染率不可能在近期降低。

“透视大马”报道，雪州的确诊病例连续10天排在首位，上周五（25日）吉隆坡的确诊病例一度超越雪州，这意味着巴生河流域的感染率依然高。

专家指出，雪州经济活动可能是引发感染群的原因之一。流行病学家阿旺布吉巴指出，全国215个活跃的感染群中，约60个与雪州有关。

他指出，雪州人口最多，约有680万人，而且该州的经济活动活跃，占国内生产总值（GDP）的25%。

阿旺布吉巴说：“雪州还有大量客工，并与吉隆坡有密切的经济联系，吉隆坡也是人口密集地区，同样有很多感染群及病例。”

当地多个感染群源自于职场和工地，这反映了雪隆经济活动繁荣。

他说：“我注意到雪州10月有很多无关联病例，这意味着冠病在社区已根深蒂固，由于无法追踪和隔离感染源，导致更多感染群出现。

有鉴于此，阿旺布吉巴认为，雪州的病例数短期内不可能下降。

大马公共卫生医药专家协会主席再纳阿里芬赞同，他说，感染人数剧增与工作相关活动有关，尤其是建筑领域及工厂。

他说，外来劳工居住地方条件恶劣也是另一个原因，随着展开更积极的筛查活动，新病例数量预计将会增加。

大马博特拉大学流行病学家玛丽娜奥斯曼则表示，确诊病例激增有一部分是来自积极筛查活动及追踪接触者。一些群体没有遵循标准作业程序也导致出现新感染群。

雪州星期天的新增冠病确诊病例392起，累计确诊达2万9272起。