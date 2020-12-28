英国出台脱欧后新大学交换计划

（早报讯）英国公布“图灵计划”（Turing），每年将投入1亿英镑（约1.8亿新元）支持英国大学生海外留学，以此取代欧盟的伊拉斯谟（Erasmus）交换计划。

中新社报道，英国政府官方网站星期天（27日）公布，“图灵计划”以二战英国密码破译家艾伦·图灵（Alan Turing）的名字命名，支持英国大学生在英国脱离欧盟后，有更多机会前往世界各地大学学习。

英国首相约翰逊在与欧盟签署贸易协议后首次接受媒体访问时表示，脱离欧盟后、英国重新获得国家立法和监管的自主权，“英国的巨大变化正在到来”。

他说，新推出的图灵计划将支持英国大学生，“不仅有机会上欧洲大学，还有机会进入世界上最好的大学。”

英国内政部官员表示，英国将为图灵计划提供充足的资金，该计划将更具有全球视野，并将重点放在英国的优先事项上。目前2021-2022学年1亿英镑的拨款已确定，后续学年资金将在未来的支出预算中安排。

英国教育部长威廉姆森发推文说：“图灵计划前景将面向全球，不再局限于欧盟，反映出英国政府大力培育国家高素质人才的决心。”

英国于1987年加入欧盟伊拉斯谟交换计划。该计划允许英国大学生在欧洲各地学习和工作，每年约有3.5万名英国大学生申请。