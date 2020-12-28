德国约1000剂冠病疫苗运送途中未能保持超低温

（早报讯）德国约1000剂辉瑞-BioNTech冠病疫苗在运送过程中未能保持所须超低温，巴伐利亚州部分地区接种计划受延误。

路透社报道，德国最大州属巴伐利亚北部的利希滕费尔斯地区（Lichtenfels）星期天（27日）发表声明说：“我们看到冷藏箱的温度记录器上的数据后，对这批疫苗是否符合冷藏规定产生了疑问。”

巴伐利亚发言人指出，医疗人员发现其中一个冷藏箱的温度上升至15摄氏度，这比制药公司指定的最多8摄氏度来得高。

该发言人说，利希滕费尔斯地区未接到德国生物技术公司BioNTech该如何处理这批疫苗的指示。

巴伐利亚上弗兰肯区（Upper Franconia region）当局则表示，BioNTech当天深夜对这批疫苗予以通过。

上弗兰肯区发言人说：“BioNTech确认这批疫苗的质量没有问题，我们可以启动接种计划。”

BioNtech早前表示，该公司将负责运送疫苗到德国25个疫苗配送中心，联邦州和地方当局则负责把疫苗运送到接种中心和流动接种小组处。

BioNTech发言人说：“冷藏箱的温度差异在这个过程中出现。我们正与各区进行联系，并为他们提供咨询，但最终还是由各地区政府自己决定。”