暖化加剧极端气候 2020全球灾损高达近2000亿

（早报讯）根据周一公布的报告，2020年全球十大气候灾害引起的承保损失高达1500亿美元（约1994亿美元），超过2019年的灾损金额，反映全球暖化的长期影响。

法新社报道，这些天灾夺走至少3500条人命，导致1350多万人流离失所。

从今年1月澳洲野火疯狂延烧，到截至11月大西洋飓风形成次数破纪录，实际上，由于大多数灾损没有保险，因此今年气候变迁引发灾难的实际成本恐怕还要高出许多。

委内瑞拉研究员近日与纪录片名导罗梅罗合作，记录委内瑞拉最后一个冰川——洪堡冰川消失期间发生的变化。洪堡冰川位于梅里达州国家公园的梅里达内华达山脉上。 根据NASA提供的数据显示，在1988年，洪堡冰川面积约为0.6平方公里。到2015年，其面积降至不到0.1平方公里，大幅减少了80%以上。在30年中，洪堡冰川经历了快速的撤退和消融。科学家预测，委内瑞拉最后的夏日冰川可能在20年内消失。

洪堡冰川位于梅里达州国家公园的梅里达内华达山脉上。 根据NASA提供的数据显示，在1988年，洪堡冰川面积约为0.6平方公里。到2015年，其面积降至不到0.1平方公里，大幅减少了80%以上。在30年中，洪堡冰川经历了快速的撤退和消融。科学家预测，委内瑞拉最后的夏日冰川可能在20年内消失。