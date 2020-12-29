分析：马国全民共识联盟名存实亡

（早报讯）分析员认为，巫统与伊斯兰党组成的“全民共识”联盟已濒临破裂。

“透视大马”报道，马来西亚工艺大学（UTM）政治学教授马兹兰受访时说，不排除巫统与伊党的关系已出现裂痕，因为巫统不愿意接纳土著团结党加入全民共识，而伊党已表明不会放弃土团党。

马兹兰说：“伊党和巫统已难以取得共识，巫统不希望土团党加入全民共识，巫统也不想加入国盟。”他形容，全民共识处于崩溃边缘，因为目前的政治局势，两党已不像过去那么友好。

他举例说：“巫统推翻原任霹雳州务大臣阿末费沙的举动是相当不寻常的，而伊党最初给予相当严厉的回应，称不会加入新州政府，这意味着伊党不同意巫统的做法。”

马兹兰说，霹雳巫统甚至没有任命一名来自伊党的宗教行政议员。他认为，土团党和伊党的关系太亲密，很可能导致巫统被边缘化。他指巫统青年团团长阿斯拉夫近期的言论反映了巫统的情绪。

阿斯拉夫指出，来届大选的议席分配，巫统不会与伊党磋商，而是透过国盟与国阵之间的平台进行协商，“

他认为，现在就说全民共识会灭亡还言之过早，但两党的关系已经严重破裂，因为伊党已把土团党视为策略伙伴。

马国智库巧思中心（Ilham Centre）研究员希索慕丁同意玛兹兰的看法，“全民共识关系破裂只是时间问题。”

希索慕丁表示，目前的情况完全取决于伊党如何发挥作用，伊党正试图成为巫统和土团党之间的调解人。若伊党无法成功调解，来届大选出现三角战在所难免。

他说：“伊党已经设下条件，如果要讨论，必须让土团党加入。这意味着伊党强迫巫统必须接纳土团党。”

马大教授兼政治观察家阿旺阿兹曼则说，从伊党加入国盟的那一天起，全民共识就已变得无关紧要。他认为，伊党重视土团党，因为在政府体制内拥有最高地位，有权力决定伊党目前的政治生存。

阿旺阿兹曼认为，巫统和伊党的联盟存在内部问题，他相信巫统在国会解散后会有进一步的行动。

“现时巫统不敢采取激烈的行动，因为他们仍有所顾虑。一旦国会解散了，巫统会有所行动，三角战无可避免。”