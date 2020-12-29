研究：感染英国变种病毒者 35%血液内病毒载量非常高

（早报讯）英国伯明翰大学的一项研究结果显示，在英国流传的高传染性变种冠病病毒与血液内较高的病毒载量有关联，在感染这种变种病毒的病人当中，约35%的样本中含有非常高载量的病毒，至于没感染变种病毒者，只有10%。

较高的病毒载量一直被认为与更严重的冠病后果有关联，研究人员表示，有必要进行更多的研究来证实或是驳斥他们的研究结果。一旦证实，希望科学家们调查，这变种病毒是如何得以在确诊病人体内自行复制得更多。

根据一份于上周四发表在医学预印本网站medRxiv的研究报告，一种由生存于旧石器时代的史前人类尼安德特人遗传下来的特定形式蛋白质可保护人体免受严重的冠病，而那些能提高这种蛋白质含量的药物可能有助于治疗冠病。这种称为OAS1的蛋白质涉及人体对病毒的反应。研究人员发现，体内有较多与尼安德特人相关OAS1蛋白的人较不易受冠病影响，而一旦他们受感染，他们需要入院、插管和死亡的风险较低。

研究报告联合撰稿人理查兹说：“这种具有保护性的蛋白质形式OAS1在撒哈拉以南非洲出现，但却在当现代欧洲人的祖先迁出非洲时消失。它之后再通过与（生活在逾4万年前的）尼安德特人交配而重新进入欧洲人口。”

新的数据显示，冠病病人的抗体生产速度将决定他们是否能活命，而不是他们身体所生产抗体的数量。研究人员对逾200名冠病病人，包括179名住院者进行研究后发现，那些在出现症状14天内生产所谓的“中和抗体”者最终将痊愈，而那些在过了逾14天后仍没产生中和抗体者会出现更高的病毒载量及更严重的疾病。