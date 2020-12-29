泰国下个月或每天新增1.8万名确诊患者

（早报讯）泰国冠病疫情管理中心发言人29日表示，泰国当天新增155起冠病确诊病例，新一轮疫情已蔓延至全国45个府。他说，新一轮疫情10多天来扩散速度很快。有关方面预测认为，最坏情况下，到2021年1月中旬泰国可能每天新增1.8万名确诊患者。

发言人表示，未来一周，当局将对此轮疫情进行评估，若疫情形势仍未好转，将会推出更加严格的防控措施。

为应对日益严峻的本轮疫情，曼谷市宣布自29日起暂时关闭市内部分娱乐场所至明年1月4日，这些场所包括马场、斗鸡场、斗牛场、斗鱼场及其他类似场所，以及舞厅、桑拿房等。而酒吧、餐厅如果仅提供食物和饮料，则允许继续营业，但每天必须在午夜12点前打烊。

此前，曼谷市已于本月21日推出10项防疫举措，包括学校停课14天、停办跨年庆祝活动和祈福许愿活动，以及严格管制集市、水上市场、公园、宗教场所和酒吧、卡拉OK之类娱乐场所等。

曼谷29日新增14起确诊病例，大部分来自娱乐场所。自新一轮疫情出现10多天来，曼谷累计确诊病例已达108起。

对于新一轮疫情的防控，泰国总理巴育当天表示，希望民众近期减少不必要的跨府出行。如果民众都能配合政府做好防疫工作，那就不需要进行全国封锁。