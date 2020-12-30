波音737 MAX复飞 首航迈阿密飞纽约

（早报讯）波音公司737 MAX飞机停飞20个月后，在美国再次起飞。

路透社报道，美国航空公司一架737 MAX飞机周二（29日）上午从迈阿密飞往纽约，机上载有约100名乘客。这架航班于当地时间下午1时08分（新加坡时间周三凌晨2时左右）在拉瓜迪亚机场降落。

2018年10月和2019年3月，两架波音737 MAX客机先后发生空难并夺走346条人命，该机型随后遭全球禁飞。

美国联邦航空局（FAA）11月18日宣布解除对波音737 MAX机型的停飞令，为该机型恢复商业运营铺平道路。

FAA发布的适航令详细说明了美国的航空公司在恢复运营前必须满足的要求，包括安装软件升级、完成线束分离和改装、开展飞行员培训并彻底完成飞机解封，使飞机为恢复运营做好准备。

波音集团总裁兼首席执行官迪尔说，FAA解除对波音737 MAX机型的停飞令是一个重要节点，波音公司“将继续与世界各地的监管机构和客户合作，以实现飞机在全球范围恢复运营”。

2018年10月和2019年3月，印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司分别发生空难，总计346人丧生，失事飞机均为波音737 MAX系列客机。随后，全球多个国家和地区停飞或禁飞737 MAX系列客机。美国联邦航空局2019年3月要求美国各航空公司运营的所有波音737 MAX系列飞机暂时停飞。