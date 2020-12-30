马国来届大选 慕克力冀由新人领军

（早报讯）马来西亚祖国斗士党主席慕克力表示，虽然他的父亲——前首相马哈迪在第14届大选建功，推翻国阵政府，但他认为，下届大选该是年轻政治人物领军的时候了。

“当今大马”报道，慕克力周二（29日）在Astro Awani访谈节目中被问及马哈迪会否参加来届大选时作此表示。

慕克力说：“我觉得，我们是时候考虑新人，否则只会一再重复看到相同的人。是时候改变当前的政治局势了。”

他以其他国家为例，指一些名不见经传的面孔冒出来，引起热潮。

慕克力也是尤伦国会议员，他表示，2018年第14届大选时，马哈迪是领军对抗盗贼政府的适合人选。“我觉得马哈迪适合在第14届大选领军，当时盗贼政府掌握庞大资金，但我们最终赢了，因为我们（希盟）联手合作，搁置分歧。”

慕克力认为，在野阵营如今要专注在本身的方向，搁置足以分裂他们的课题，并表示，他们仍需要马哈迪帮忙拟定应敌策略。

他说，马哈迪拥有丰富的经验，且非常擅长提出策略。

目前，马哈迪派系仅剩下四名国会议员，即马哈迪本身、慕克力、阿米鲁丁和沙鲁丁。前教育部长兼新邦令金国会议员马智礼已在11月宣布退出斗士党，麻坡国会议员赛沙迪更早自立门户，创办“马来西亚民主联盟”（MUDA，俗称青年党）。