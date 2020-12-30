对照研究：英国新变种冠病毒株不会导致病情更严重

（早报讯）英格兰公共卫生署一项对照研究显示，12月中在英格兰发现的B.1.1.7新变种冠病病毒虽然传播速度更快，但与其他变种病毒相比，这种变种病毒似乎并没有导致患者的病情更严重。

路透社报道，研究人员对感染此新变种毒株的患者和“野生毒株”（wild-type）冠病病毒患者进行了比较，两组确诊病例都有1769人，并依照年龄、性别、居住地区和冠病病毒检测时间按1比1的比例进行配对。

根据这项研究，在入院的42人中，16人感染了新变种毒株，26人感染了野生毒株。在死亡人数方面，新变种毒株的死亡人数有12人，野生毒株的死亡人数有10人。

该研究说，队列研究的初步结果显示，就统计学来看，变种毒株病例和野生毒株病例在住院和28天期病死率方面都没有显著性差异。

而与其他变种病毒相比，新变种毒株患者再次受感染的可能性也没有显著不同。

不过，该研究补充说，“续发率”（Secondary Attack Rate）在新变种冠病病毒患者中的比率更高。

续发率又称二代发病率，是指一个家庭、病房、集体宿舍、托儿所、幼儿园班组中第一个病例发生后，在该传染病最短潜伏期到最长潜伏期之间，易感接触者中因受其感染而发病的续发病例占所有易感接触者总数的百分率。