美冠病疫苗接种现过敏反应 专家称或与聚乙二醇有关

（早报讯）美国疾病控制和预防中心日前公布的数据显示，截至12月19日，已有超过27.2万剂冠病疫苗在美国被接种，其中报告了六起比较严重的过敏反应。媒体援引专家观点报道，过敏反应可能与疫苗中的聚乙二醇化合物有关。

美国食品和药物管理局本月批准了两款冠病疫苗的紧急使用申请，一款由美国辉瑞公司与德国生物新技术公司联合研发，另一款由美国莫德纳公司研发。目前这两款疫苗已分发至全美各地，优先为医护人员和生活在养老院等长期护理机构的群体接种。

据《华尔街日报》报道，目前已报告的六起较严重过敏反应均来自辉瑞公司与德国生物新技术公司联合研发的疫苗。美药管局接下来还将密切监控莫德纳公司疫苗的接种情况。

美药管局生物制品评价与研究中心主任马克斯说，获批的两款疫苗都含有聚乙二醇，这可能与过敏反应有关。聚乙二醇具有良好的水溶性，在化妆品、制药等行业应用广泛。获批的两款疫苗均为mRNA（信使核糖核酸）疫苗，聚乙二醇是封装mRNA片段的脂质“外壳”的成分，可以帮助mRNA片段穿越细胞膜进入细胞。

相关专家认为，疫苗出现过敏反应的风险比此前预想的“非常罕见”要高，目前很难弄清疫苗的过敏反应与含有聚乙二醇的其他药物的过敏反应有何差异，也不能确定疫苗的过敏反应是否为典型过敏反应，即免疫球蛋白E抗体免疫反应，有很多可能性需要考虑。

美疾控中心网站的冠病疫苗接种指导意见称，对两款疫苗的任何一种成分有严重过敏反应的人群都不能接种疫苗。此外，在接种第一剂疫苗后出现严重过敏反应的人，不能再接种第二剂。