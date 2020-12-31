默克尔发表任内最后一次新年致辞

（早报讯）当地时间30日，德国总理默克尔发表其任内最后一次新年致辞。在讲话中，默克尔谴责了针对冠病病毒的阴谋论，并称疫苗是2021年“希望的象征”之一。她还表示，自己将在接种行动的框架内，按照轮候次序接种新冠疫苗。

中新社报道，默克尔称，2020年是她15年长的执政生涯里，迄今为止最困难的一年。“冬天仍然很难熬，”她说。“(冠病)大流行带来的挑战依然巨大。”

默克尔承认，“我们的国家正处于困难时期”，“这种情况还会持续很长一段时间”，“我们从未如此满怀希望地期待新的一年，尽管我们有种种担忧和怀疑。”

默克尔还对遵守防疫限制措施的绝大多数德国人表示了感谢。但她也严厉批评了病毒怀疑论者，他们中有部分人走上街头抗议防疫措施，其中一些人无视安全规则，比如戴口罩。

据路透社报道，默克尔在致辞中说，“当病毒的存在被一些人质疑或否认时，我能想象那些因冠病病毒而悼念亲人的人，或那些仍在遭受其后续影响的人所感受到的痛苦。”

“阴谋论不仅是错误和危险的，它们也是愤世嫉俗和残忍的，”她补充说。

另一方面，默克尔强调，冠病疫苗的普及将给2021年带来希望。她还表示，“轮到我的时候，我也会接种疫苗。”

据法新社报道，德国目前已有逾3.2万人死于冠病病毒。