担心美国加州医疗资源日益紧缺 洛杉矶再次请求出动军事医疗船

（早报讯）美国加利福尼亚州州长星期三（30日）证实，南加州圣地亚哥地区发现首例携带变异冠病病毒的患者。洛杉矶县政府目前已经致信州政府，要求联邦政府再次派出军事医疗船“仁慈号”提供支援，以缓解洛杉矶医疗资源日益紧缺的情况。

美国媒体报道，加州州长纽森当天与美国传染病专家福奇博士召开的冠病疫情网络会议上宣布了这一消息。福奇博士认为，加州对此不应感觉奇怪，变异冠病病毒虽然传播迅速，但目前没有任何迹象表明该变异病毒的毒性有所增强。

与此同时，同属南加州地区的洛杉矶县的冠病疫情更为严峻，该县在30日报告了274例新增死亡病例，该数字打破了29日的单日新增死亡病例227例的最高纪录。

洛杉矶县卫生局局长芭芭拉表示，如今洛杉矶县每天死于冠病的平均人数约为150人，该死亡数字已经接近死于其他病症患者的总和。而疫情的加速蔓延也使洛杉矶县政府负责人致信加州州长，希望联邦政府可以再次派遣军事医疗船“仁慈号”来缓解当地医疗资源紧张与匮乏的情况。

洛杉矶县政府负责人表示，当地医护人员已经极其疲惫，医院也不堪重负，确诊病例激增使民众感到恐惧，而医护人员也显得无能为力，因此请求“仁慈号”再次回到洛杉矶。

此前，军事医疗船“仁慈号”曾于疫情初期（3月27日）停靠在洛杉矶支援当地医疗机构。但由于不能接收冠病患者，该医疗船也未能提供更多有力的帮助，同时被批浪费医疗资源。