约翰逊誓言将英国转变为“科学超级强国”

（早报讯）英国首相约翰逊誓言，要将后脱欧时代的英国转变为“一个科学超级强国”。

彭博社报道，英国脱欧过渡期于当地时间2020年12月31日晚上11时（新加坡时间2021年1月1日清晨7时）宣告结束，英国正式脱离了欧盟单一市场。

约翰逊在元旦前夕发表的新年献词中说，他将抓紧脱欧给予的新机遇，带领英国拓展生物科学、人工智能以及电池和风力发电技术方面的前沿领域，并创造数以百万计的高技能工作岗位。

约翰逊说：“这对我们国家来说，是一个神奇时刻。我们掌握了自由，一切将操在我们自己的手中。”

约翰逊说：“我们知道，由于出现了一个新变种冠病毒株，未来几个星期或几个月，我们仍得继续艰苦奋战。但是当太阳在2021年的第一天升起时，我们不仅确定拥有一款由英国研发的疫苗，还能自由地改变做法，甚至做得比欧盟朋友们更好。”

由英国牛津大学和制药公司阿斯利康联合研发的一款冠病疫苗获准于2021年1月在英国投入使用。英国是全球首个批准牛津/阿斯利康冠病疫苗的国家。

英国政府元旦前夕发布的数据显示，英国周四（12月31日）新增冠病确诊病例5万5892起，单日新增确诊病例数为该国疫情暴发以来最高；累计确诊病例248万8780起。