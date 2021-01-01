缅甸若开军释放翁山淑枝执政党三名成员

（早报讯）缅甸若开邦一武装团体周五（1月1日）释放了缅甸国务资政翁山淑枝执政党的三名成员，该团体在去年11月的选举之前绑架了这三人。

据法新社报道，若开军（Arakan Army）近两年来一直与缅甸强大的军队战斗，为缅甸若开族人口的更多自治而战。双方都被指控侵犯人权，数百人死伤，约20万平民被迫逃离他们在严格封锁的地区的家园。

去年10月，在翁山淑枝的全国民主联盟（NLD）预计将在全国范围内获胜的选举前几周，枪手在若开邦南部的当哥（Taunggok）镇的一场竞选活动中出现，绑架了三名议员候选人。若开军指责民盟“合作并掩盖缅甸军队犯下的战争罪行”，表示只有在政府和军队“非法拘留”的人被释放的情况下，三名议员候选人才会被释放。

1月1日，“经过讨论后”，三名议员候选人被释放，连同三名也被若开军绑架的军人。

自2018年若开军加强对军方的攻击以来，涉嫌参与其中的若开族平民和村长已被逮捕，而若开军知名人士的家属也被拘留。在去年11月选举之前，选举委员会表示，出于安全考虑，该国的大部分地区，包括若开邦的大部分地区的投票将被取消。此举激起了一个少数群体的愤怒，该群体长期以来一直感到被该国的巴马尔族多数边缘化，也引发了对投票可信度的质疑。