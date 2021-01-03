印度批准印度制造COVAXIN疫苗紧急使用授权

（早报讯）印度药品监管单位星期天批准了两款2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的紧急使用授权申请。一款为周五（1日）批准的阿斯特捷利康与牛津大学合作的疫苗，另一款为印度官方委员会做后盾的COVAXIN疫苗。

印度中央药物标准控制局局长索马尼星期天在记者会上宣布，阿斯特捷利康/牛津疫苗以及COVAXIN，获得授权在紧急情况下使用。这两款疫苗获得批准紧急使用。这意味印度这个世界人口第2大国将展开浩大的疫苗接种工作。

印度冠病累计确诊病例超过1030万例，全球第二多，仅次于美国，约有15万人病故；不过，感染率已经自去年9月中高峰大幅下滑。拥有13.5亿人口的印度希望能在今年前六至八个月内替约3亿人进行接种。

COVAXIN是由印度巴拉特生物科技国际公司（Bharat Biotech）和隶属官方的印度医学研究委员会（ICMR）研发而成。据报道，这款疫苗可望获得批准，但临床试验结果外界所知不多。

印度资讯与广播部长贾瓦德卡尔较早前表示，印度目前还有另外两款疫苗正在等候批准，分别为印度Zydus Cadila公司的ZyCoV-D，以及俄罗斯的“卫星-5号”疫苗。他说：“印度或许是唯一有4款疫苗待命的国家。”