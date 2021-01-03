加州元旦致命车祸致死9人 其中包括七名未成年人

（早报讯）美国加利福尼亚中部元旦发生两车相撞事故。这起致命意外致死七名未成年人和两名成年人。

美国媒体综合报道，加州公路巡警说，当地时间星期五（1日）晚8时左右，两辆汽车在加州弗雷斯诺县境内的33号州际公路正面相撞。巡警说，事发前，来自加州埃弗纳尔的一名28岁男子驾驶着2013款道奇Journey SUV向南行驶。

当时，该车子正在接近一辆载有八人，并朝反方向行驶的2007款福特F-150皮小货车。道奇汽车由于未知原因转向有泥土的路肩，失控后越过公路中线，正面撞上福特汽车。

福特汽车在有泥土的路段停了下来，并被火焰吞没，道奇汽车则停在南北双向车道上。加州公路巡警发言人罗里·马克斯说，福特汽车上的乘客均为未成年人。

据报道，弗雷斯诺县验尸官办公室和加州公路巡警说，这些未成年人年龄在6岁至15岁之间，是两个“有关联”家庭的成员。加州公路巡警官员凯文·克莱斯说，小货车上只配备了六条安全带。

罗里·马克斯说，所有遇难者都在现场被宣布死亡。道奇汽车的驾驶员被确定为来自阿维纳尔的丹尼尔·卢纳。当地验尸官办公室正在确定福特汽车上的受害者。

加州公路巡警表示，事发时两车的速度尚未确定，当时的天气“晴朗干燥”。警方正在与弗雷斯诺县验尸官办公室合作，以确定这起事故是否与酒精或毒品有关。