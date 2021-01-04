韩政府：第三波疫情仍在可控范围内

（早报讯）韩国防疫部门表示，当前的第三波疫情，大规模集体感染虽仍不断发生，但总体上疫情仍处于可控范围之内。

韩联社报道，韩国中央应急处置本部防疫总括组组长尹泰皓周一（4日）说，近三周社区感染日增病例分别为989起、984起和916起，呈缓慢下降趋势。就元旦连休期间受检人数减少但确诊病例仍超过1000起一事，他表示，其中首尔东部看守所相关病例为120多起，加上光州和仁川疗养设施的群聚性病例也约有80起。

尹泰皓说，有必要加强对疗养设施护理人员的支援。目前正由各地方政府招募看护人员，由中央政府提供财政支持等方式加强支援。

床位方面，本部表示，目前生活治疗中心还有7962个床位可用，传染病专科医院有2392个床位，亚重症和重症患者分别还有72个和168个床位可用。首都地区确诊后等床位一天以上的患者不断减少，周一归零。

就筛查站点运营和检测时间的调整，尹泰皓表示，每天下午5时到6时检测量较少，因此将结束检测时间提前至5时。检测量较多的筛查点将继续增派人力，还将对疗养院等重点管控设施实施每周检测，甚至每天进行快速抗原检测。从整体上来看，检测工作正在合理有效地进行。

另就首都圈体育设施运营限制标准不一的争议，本部表示，首都圈2020年12月8日起实施2.5级防疫响应，这对室内体育设施行业造成了巨大的冲击，政府将在两周之后全面考虑放宽管控的方向后采取措施。