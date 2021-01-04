菲律宾国家警察：2020年消灭了55名武装分子

（早报讯）菲律宾国家警察（PNP）官员当地时间1月4日称，2020年PNP在行动中共消灭了155名反政府武装“新人民军”（NPA）武装分子，有3155名武装人员向PNP投案自首。

当天，在奎松市克拉姆营菲律宾国家警察总部举行新闻发布会上，PNP作战负责人科普兹少将披露了这一消息。

他说，去年PNP在剿匪行动中消灭155名NPA武装分子，远多于2019年的15人；逮捕433武装分子，也远多于2019年的28名。

NPA向PNP投案自首的人数也从2019年的405人大幅增加至去年的3155人。PNP缴获的枪支数量，从2019年的1699件下降到2020年的897件。

科普兹通报说，2020年政府军警共发动202起对NPA的行动，低于2019年的231起。与此同时，NPA对政府军警发动113次进攻，杀害了22人；而2019年为128次，杀害40人；NPA对民众的大规模勒索行动从上一年的678起降至538起。

NPA与菲政府军冲突不断，同时双方也进行断断续续的和平谈判。目前有数千NPA武装分子在菲乡村、山区等地进行反政府活动。2016年杜特尔特总统上任后，致力于推动政府与NPA之间的谈判，但和谈时断时续，目前处于停滞阶段。