约翰逊宣布封锁英格兰到至少2月中旬

（早报讯）英国首相约翰逊宣布，再次封锁英格兰以遏制新变种冠病病毒，所有人除非有必要理由，否则都必须待在家中，直到至少2月中旬。

路透社报道，约翰逊在周一（4日）晚上发表全国电视讲话时说，英国最先发现的更具传染性的B.1.1.7变种冠病病毒，现已在许多国家迅猛蔓延，必须立即采取行动以减缓其传播。

约翰逊说：“我们的医院现在所承受的压力，比冠病大流行任何时候都来得大。”他说：“鉴于全国大部分地区已经采取极端措施，很显然的，我们还需要做得更多，才有足够能力遏制这个新变种病毒。因此，我们必须进入全国封锁。换句话说，政府现在得再次命令每个人待在家中。”

从1月5日开始，英格兰所有非关键商店和餐饮设施都必须关闭，中小学生也将从同日起暂停上学，唯有弱势儿童和关键服务员工的子女除外。

约翰逊说，受此影响，今年夏天的所有学校考试将不可能举行。这将是第二个学年受到冠病大流行的干扰。

在约翰逊发表讲话之前，英国政府刚宣布，由牛津大学和阿斯利康联合研发的冠病疫苗将正式投入使用。

约翰逊表示，如果疫苗接种计划进展顺利，而封锁措施对减缓死亡病例奏效，封锁将有望在2月中旬开始解除。但他对封锁时间表持谨慎态度，并敦促人们遵守防疫规则。