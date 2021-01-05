英国法院拒绝美国引渡阿桑奇

（早报讯）英国伦敦中央刑事法院周一（4日）作出判决，不同意美国政府引渡“维基泄密”网站创始人阿桑奇。美国检察官将提出上诉。

新华社报道，英国法官瓦妮萨·巴雷策当天裁决说，拒绝引渡是考虑到阿桑奇的心理健康问题，因为有证据证明阿桑奇曾自残并有自杀倾向，她担心美国将无法阻止阿桑奇寻求自杀。“他给人的总体印象是抑郁，有时甚至是绝望的，他为自己的未来感到恐惧。”

阿桑奇的律师认为，一旦阿桑奇被引渡到美国并定罪，将面临最高175年刑期。

另据路透社，美国司法部发表声明说，美国将继续寻求引渡阿桑奇，并指美国在所有法律论据方面，包括与言论自由和政治动机有关的论点都取胜。

美国候任总统拜登的政权过渡团队没有对案件裁决置评。

阿桑奇2006年创建“维基泄密”网站。2010年，该网站公布了大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象遭到巨大打击。

2010年11月，瑞典检方指控阿桑奇当年8月在瑞典逗留期间涉嫌强奸。身在英国的阿桑奇被英国警方逮捕后否认所有指控。英国最高法院裁定可将他引渡至瑞典。2012年6月，阿桑奇在保释期间进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。2019年4月，在厄瓜多尔宣布撤销给予阿桑奇的庇护后，英国警方宣布阿桑奇被捕。当年5月，阿桑奇在英国被判入狱50周，罪名是他违反保释条例进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。

美国以“维基泄密”公布涉美秘密文件危及他人生命安全为由，要求引渡阿桑奇。英国地方法院自2020年2月24日开庭审理该引渡案。